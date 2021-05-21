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21 MAYIS 2021 CUMA - YIL: 52

İsrail, 11 günde 232 Filistinlinin daha katili oldu

21 Mayıs 2021, Cuma 12:31
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 11 gün süren saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 232 kişi şehit olurken, en az 75 bin kişi yerinden oldu ve 1800 konut tamamen yıkıldı.

Gazze'deki ateşkes yürürlüğe girdi

İsrail ve Hamas, Gazze'ye yönelik 11 gün süren yoğun saldırıların ardından Mısır'ın ara buluculuğunda ön koşulsuz ateşkes anlaşmasına vardı.

İsrail'in Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlileri evlerinden zorla çıkarmak kararıyla başlayan gerginlik, 7 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirilen baskın ile tırmandı.

Hamas, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarının durdurmaması üzerine, buna roketlerle karşılık verdi.

İsrail ise 11 gün boyunca aralarında çocukların da bulunduğu sivil yerleşim yerlerine bombalar yağdırdı.

232 Filistinli vefat etti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 17'si yaşlı 232 Filistinlinin vefat ettiğini açıkladı.

Bakanlık, 560'ı çocuk, 380'i kadın, 91'i yaşlı 1900 kişinin de yaralandığını, bu kişilerden 90'ının durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Gazze'nin yanı sıra Batı Şeria'daki Filistinliler de İsrail güçlerinin hedefinde oldu.

Gazze'ye destek için Batı Şeria'da düzenlenen gösterilere müdahalelerde 29 Filistinli vefat etti, 6 bin 309 kişi yaralandı.

Hamas'ın İsrail'in saldırılarına karşılık vermek için Gazze'den fırlattığı roketler nedeniyle İsrail'de 2'si çocuk, 12 kişi öldü.

Birleşmiş Milletler'e göre en az 75 bin kişi yerinden edildi.

Gazze'de 1800 konut yıkıldı

Gazze'deki İskan ve Bayındırlık Bakanlığının verdiği bilgilere göre, İsrail'in hava ve karadan gerçekleştirdiği 11 günlük saldırılar nedeniyle 1800 konut yıkıldı, 6 bin 800 konut ise kısmen hasar aldı.

Saldırılarda, yüksek katlı 5 büyük konut binasının (kule) tamamen yıkıldığı, kamuya ve devlete ait 74 yapının zarar gördüğü kaydedildi.

Associated Press ve Al Jazeera gibi medya kurumlarının ofislerinin bulunduğu bina da yıkıldı.

Bakanlık verilerine göre son İsrail saldırıları ve öncekiler de dahil olmak üzere bölgede ağır hasara ve kayba uğrayan konut sektörünü iyileştirmek için 350 milyon dolarlık bütçeye ihtiyaç doğdu.

Ekonomi hedef alındı

İsrail güçleri, 300'den fazla ekonomik, endüstriyel ve ticari tesisi bombaladı. 7 fabrikayı tamamen yıktı ve 60'tan fazla turistik tesise zarar verdi.

Gazze'deki 31 elektrik trafosu İsrail saldırılarında hasar gördü ve 9 ana hat kesildi.

Alt yapı zarar gördü

İsrail ordusu, 11 gün süren saldırılarda caddeleri ve alt yapıyı hedef aldı. Saldırılar nedeniyle kanalizasyon şebekeleri ve yer altı su kaynakları büyük ölçüde zarar gördü.

Camiler de vuruldu

İsrail saldırılarında camiler de hedeflerin içindeydi. İsrail bombardımanında Gazze'deki 3 cami tamamen yıkılırken, yaklaşık 40 cami ile 1 kilise de hafif hasar aldı.

Eğitim, sağlık ve iletişim sektörleri zarar gördü

Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığı Gazze Şeridi'nde 46 devlet okulunun zarar gördüğünü belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre İsrail'in saldırılarında Gazze'de 18 hastane ve klinik yıkıldı.

Saldırılar nedeniyle 454 binek araç tamamen kullanılamaz hale geldi ya da büyük ölçüde zarara uğradı.

Telekomünikasyon sektöründe de, 16 telekomünikasyon ve internet şirketinin ağları İsrail bombardımanından etkilendi.

Tarım sektörü 27 milyon dolar zarar gördü

Filistin Tarım Bakanlığı İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki tarım sektörüne verdiği zararın bilançosunun 27 milyon dolar olduğunu açıklamıştı.

Saldırıların 10 Mayıs'tan bu yana devam etmesi neticesinde tarım sektöründeki bitkisel ve hayvansal zararın her geçen gün katlanarak arttığı belirtilmişti.

Büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin, süt ürünlerini üretmedikleri ve pazarlayamadıkları için yaklaşık 30 bin litre sütün heba olduğu kaydedilmişti.

Gazze'de en az 820 hedef vuruldu

İsrail ordusunun son olarak 17 Mayıs'ta paylaştığı verilerde, Gazze'ye yönelik gerçekleştirilen saldırılarda 820 hedefin vurulduğu açıklanmıştı.

Hamas ise İsrail'e çatışmaların başladığı tarihten ateşkesin ilan edildiği saate kadar 4 bin 300 roketin fırlatıldığını bildirmişti.

AA

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