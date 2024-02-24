İsrail 140 gündür Gazze'ye saldırıyor: 29 bin 514 Filistinli şehit oldu

İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı, son 24 saatte 104 artarak, 29 bin 514'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 140 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in son 24 saatte 104 Filistinliyi öldürdüğü belirtilen açıklama, toplam can kaybının 29 bin 514'e yükseldiği aktarıldı.

Son saldırılarda 160 Filistinlinin yaralanmasıyla toplam yaralı sayısının ise 69 bin 616'ya çıktığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında halen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

"Gıda ve ilaç yokluğu 700 bin Filistinlinin hayatını tehdit ediyor"

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İşgal devletinin (İsrail), Gazze kenti ve kuzey bölgesinde kuşatma altındaki bölgelere temel gıda yardımlarının ve tıbbi tedavi malzemelerinin girişini engellemeye devam etmesi, her an 700 binden fazla Filistinlini hayatını tehdit ediyor.” denildi.

Gazze kenti ile kuzeyindeki bölgelerdeki insanların yaşam koşullarının gün geçtikçe daha zorlaştığına dikkati çekilen açıklamada, Arap dünyası başta olmak üzere "tüm dünyanın gözü önünde" on binlerce insanın İsrail’in saldırıları ve neden olduğu açlık nedeniyle ölümü beklediğine vurgu yapıldı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırısının 140’ıncı gününe girdiğine işaret edilen açıklamada, “Gazze'de kalan canları kurtarmak için hiçbir vicdan harekete geçmiyor. Ama Gazze’dekiler, hala dünyada iniltilerini dinleyecek birini bulacakları umuduyla yaşıyor.” ifadelerine yer verildi.

Tel Aviv rejimi, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 514 Filistinli öldürüldü, 69 bin 616 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi’ndeki Gazze kenti ve kuzey bölgesi, İsrail'in karadan askeri saldırısının başladığı 27 Ekim'den bu yana şiddetli bir kuşatma altında. Şifa Hastanesi ve Kudüs Hastanesi gibi ana merkezler başta olmak üzere tüm hastaneler ve tıp merkezleri hizmet dışı kaldı.

Yaşam koşullarını her geçen gün daha da kötüleştiren İsrail, orada yaşayanların ihtiyaçlarını karşılamaya yetmeyen sınırlı miktarlar dışında, yardım ve gıda taşıyan tırların Gazze kentine ve kuzey bölgesine girmesini engelliyor.

Gazze’deki hükümetin medya ofisi, geçen hafta, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığını duyurdu.

Ofise göre, 8 bini viral hepatit vakası olmak üzere, yerinden edilme nedeniyle 700 bin kişi bulaşıcı hastalıklara yakalanmış durumda.

Gazze'den alıkonulan bir Filistinli İsrail hapishanesinde öldü

Öte yandan, Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den sonra Gazze'den alıkoyduğu bir Filistinlinin Er-Ramle Cezaevi'nde öldüğü belirtildi.

Filistinlinin ölüm nedeni, ismi ve alıkonulduğu tarihe ilişkin detay verilmeyen açıklamada, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde ölen Filistinlilerin sayısının 10'a ulaştığı kaydedildi.

BM: Gazze'de kimse güvende değil

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), X sosyal medya platformundan Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilere ilişkin paylaşımda bulunuldu.

İsrail saldırılarında yerinden olan Filistinlilerin 1 milyondan fazlasının Gazze'deki UNRWA tesisleri ve çevresine sığındığı belirtilen açıklamada, tesislerinin yeni doğan bebeklerden yaşlılara kadar her yaştan Filistinlinin "evi" haline geldiği ifade edildi.

Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana UNRWA tesislerine sığınan 400'den fazla Filistinlinin öldürüldüğü aktarılarak, "Hiçbir yer, hiçbir kimse güvende değil." ifadesine yer verildi.

BM: Netanyahu'nun Gazze'de savaş sonrası planı, tüm ümit ettiklerimizle ters düşüyor

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Netanyahu'nun planının henüz kabinede onaylanmadığına dikkati çeken Dujarric, BM'nin öncelikli olarak acilen ateşkes sağlanması, insani yardımın artırılması ve esirlerin koşulsuz serbest bırakılmaları çağrılarını yinelediğini dile getirdi.

Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in güvenlik ihtiyaçlarını anladığını ancak uzun vadede çıkış yolunun iki devletli çözüm çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiğini düşündüğünü vurguladı.

Bunun BM kararları çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiğine işaret eden Dujarric, aynı zamanda BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yönelik olumsuz söylemlerden derin endişe duyduklarını belirtti.

Dujarric, Netanyahu'nun planıyla ilgili, "Plan, bizim Gazze halkı için tüm ümit ettiklerimizle ve İsrail ile Filistin halkının yan yana yaşama ihtimaliyle ters düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

İspanya Dışişleri Bakanı Albares: "Mevcut durum sürdüğü müddetçe İsrail'e silah satışı yapmayacağız"

Albares, New York'taki Birleşmiş Milletler binasında basın toplantısı düzenledi.

İsrail'e silah ambargosu uygulayıp uygulamayacaklarının sorulması üzerine Albares, İsrail'e 7 Ekim'in ardından yeni silah satış lisansı verilmediğini ifade etti.

Albares, bu nedenle esasen pratikte İsrail'e yönelik ambargo uygulandığını vurgulayarak, "Mevcut durum sürdüğü müddetçe İsrail'e silah satışı yapmayacağız." dedi.

İspanya'nın Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) 3,5 milyon avro finansman sağlayacağını açıkladıklarını dile getiren Albares, bunun kısa vadede nasıl artırılabileceğine baktıklarını kaydetti.

Blinken, İsrail'in Batı Şeria'daki yeni yerleşim yeri planıyla ilgili "hayal kırıklığına" uğradığını söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in iki hafta içinde işgal altındaki Batı Şeria'da 3 bin 300'den fazla yasa dışı konut inşa planına, "Açıkçası bu duyurudan dolayı hayal kırıklığına uğradığımızı söylemem lazım. Bu yerleşim yerleri uluslararası hukuka da uygun değil." sözleriyle tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Arjantin'i ziyareti sırasında mevkidaşı Diana Mondino ile ortak basın toplantısı düzenledi ve Orta Doğu gündemini değerlendirdi.

ABD'li Bakan, İsrail yönetiminin, işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde 3 bin 300'den fazla konut inşasına onay veren planını "hayal kırıklığı" sözleriyle karşıladı.

Blinken, "Yerleşim yerleri konusundaki haberleri gördük ve açıkçası bu duyurudan dolayı hayal kırıklığına uğradığımızı söylemem lazım. İster Cumhuriyetçi ister Demokrat ABD yönetimleri uzunca bir süredir yeni yerleşim yerlerinin barışa ulaşmada ters etkiye sahip olduğu görüşünde. Ayrıca bu yerleşim yerleri uluslararası hukuka da uygun değil." şeklinde konuştu.

İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınındaki Maale Adumim Yahudi yerleşim birimine 2 bin 350, Kedar'a yaklaşık 300, Efrat yasa dışı Yahudi yerleşim birimine ise 700 konut inşasını onaylamayı planladığı kamuoyuna yansımıştı.

Öte yandan Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de savaş sonrasına ilişkin kabineye plan sunduğu yönündeki haberleri de değerlendirdi.

Blinken, "Haberleri gördüm ama planı açıkçası görmedim. Dolayısıyla detayları görene kadar değerlendirme hakkımı saklı tutuyorum. Gazze terörizm için platform olamaz. Bununla beraber Gazze'de hiçbir şekilde İsrail işgali olmamalı ve Gazze'nin yüz ölçümü daraltılmamalı." yorumunu yaptı.

Bölgede Gazze meselesiyle ilgili birçok ülke olduğunu ve bu ülkelerle yakın şekilde çalıştıklarını dile getiren Blinken, Gazze'nin geleceğiyle ilgili yol haritasının belirlenmesinde bu görüşmelerin de önemli olduğunu ifade etti.