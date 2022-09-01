İsrail, 2 Filistinliyi daha öldürdü

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire ve Nablus kentlerine düzenlediği baskınlarda 2 Filistinliyi öldürdü.

Ramallah'ta hükümete bağlı Filistin Tıp Kompleksi'nden bir sağlık yetkilisi, yaptığı açıklamada, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle yaralanan Filistinli bir gencin sağlık kompleksine getirildiğini ve tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadığını bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri Nablus'taki Ayn Mülteci Kampı ile El-Bire kentine baskınlar düzenledi.

Söz konusu baskınlarda İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurulan 2 Filistinli şehit oldu. Ölen Filistinlilerin Ayn Mülteci Kampı'nda Samir Halid (25) ile El-Bire'de Veyzen Affane (26 )olduğu açıklandı.

Görgü tanıkları da Ramallah'ın yakınındaki El-Bire kentinin Umm eş-Şerayit Mahallesi'ne baskın düzenleyerek çok sayıda evde arama yapan İsrail askerleri ile onlarca Filistinli arasında olaylar çıktığını, askerlerin Filistinlilere karşı gerçek mermi ve kauçuk kaplı mermilerin yanı sıra göz yaşartıcı gaz bombası kullandığını aktardı

İsrail askerleri 6 Filistinliyi gözaltına aldı

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria genelinde "aranan bazı kişilerin yakalanması" için baskınlar düzenlendiği belirtildi.

Ordunun, gece boyunca Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 6 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi. Baskınlarda ayrıca birtakım silahların da ele geçirildiği ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. İsrail ordusunun baskınına tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ve İsrail askerleri arasında olaylar çıkıyor. İsrail askerlerinin, gerçek mermiyle ateş açması sonucu Filistin tarafında can kayıpları yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, İsrail güçleri 2022 başından 26 Haziran'a kadar Filistin topraklarına yaklaşık 1600 kez baskın düzenledi. Bu baskınlarda 60 Filistinli şehit oldu, yaklaşık 6 bin Filistinli yaralandı.