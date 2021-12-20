İsrail 20 dönümlük araziye el koyuyor

İsrail makamları, Filistin yönetimine, Batı Şeria’da Filistinlilere ait 20 dönümlük araziye el koyacağını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Selfit Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in “devlete ait topraklar olduğu” gerekçesini öne sürerek, Filistinlilere ait 20 dönümlük bir araziye el koyacağı belirtildi. Açıklamada, İsrail’in el koyma kararı verdiği arazinin, Selfit’e bağlı Bedya beldesinin kuzeyinde yer aldığı aktarıldı. Selfit Valisi Abdullah Kemil ise “İsrail makamlarının, bölgede evleri yıkmanın yanı sıra topraklara el koyma ve Filistinlilerin geçim kaynaklarını yok etme uygulamalarını kınıyorum.” ifadesini kullandı. Filistinlileri, İsrail ve Yahudi yerleşimcilerin bitmeyen saldırılarına karşı topraklarında direnmeye dâvet eden Kemil, uluslararası toplumu da işgalci yönetime baskı kurma çağrısında bulundu. Kemil, “Dünyanın sessizliği, İsrail’i daha fazla suç işlemeye ve uluslar arası hukuk ile anlaşmaları ihlal etmeye teşvik ediyor” diyerek tepkisini ortaya koydu. AA

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