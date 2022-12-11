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11 ARALIK 2022 PAZAR - YIL: 53

İsrail 2022'de 6500 Filistinliyi gözaltına aldı

11 Aralık 2022, Pazar 03:48
Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in 2022 yılında aralarında kadın ve çocukların da olduğu 6 bin 500 Filistinliyi gözaltına aldığını bildirdi.

Son 3 haftada 20 Filistinli daha İsrail tarafından öldürüldü

 

Esirler Cemiyeti'nden 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinliler hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in yıl başından bu yana 811'i çocuk, 153'ü kadın olmak üzere 6 bin 500 Filistinliyi gözaltına aldığı, bunlardan bazılarının serbest bırakıldığı, bazılarının tutuklandığı belirtildi.

Yıl başından bu yana 2 bin 134 kişi hakkında "idari tutukluluk" kararı alındığı aktarılan açıklamada, "Hâli hazırda, İsrail'in 23 hapishane, gözaltı ve soruşturma merkezinde 4 bin 700 Filistinli bulunuyor. Bunlardan 34'ü kadın, 150'si çocuk, 835'i ise idari tutuklu." ifadeleri kullanıldı.

En eski mahkumlar yaklaşık 40 yıldır cezaevinde

Ayrıca 25 mahkumun, 1993'te Tel Aviv ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında imzalanan Oslo Anlaşması öncesinden beri İsrail hapishanelerinde bulunduğu aktarılan açıklamada, bunların en eskilerinin 1983'ten beri aralıksız cezaevinde bulunan Kerim Yunus ile Mahir Yunus isimli Filistinliler olduğu kaydedildi.

İsrail hapishanelerinde Filistinli 600 hasta tutuklu bulunduğu bildirilen açıklamada, bunlardan 24'ünün kanser olduğu, cezaevlerinde ölen 10 Filistinlinin naaşlarının ise hâlâ teslim edilmediği vurgulandı.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

"İdari tutukluluk" uygulaması, İsrail’in, işgal ettiği topraklardaki Filistinlileri, hiçbir suçlama yöneltilmeksizin tutuklaması anlamına geliyor. Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor.

Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.

AA

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