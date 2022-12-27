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27 ARALIK 2022 SALI - YIL: 53

İsrail 2022’de Kudüslü 600 çocuğa ev hapsi uyguladı

27 Aralık 2022, Salı 20:11
Filistin Esir İşleri Kurumu tarafından hazırlanan raporda, “ İsrail makamları 14 yaş altı Kudüslü çocuklara yönelik bir cezalandırma aracı olarak ev hapsine başvuruyor.” ifadeleri kullanıldı.

İsrail’in, işgal altındaki Kudüs’te bu yıl 600’den fazla Filistinli çocuğa ev hapsi uyguladığı bildirildi. Filistin Esir İşleri Kurumu tarafından hazırlanan raporda, İsrail makamlarının 2015 yılında başlattığı ev hapsi uygulamasının çemberi genişletilerek sürdürüldüğü belirtildi. Tel Aviv yönetiminin söz konusu uygulama kapsamında bu yıl Kudüs kentinde 600’ü aşkın çocuğun ev hapsine maruz kaldı.

ELEKTRONİK BİLEKLİK TAKILIYOR

Raporda, “İsrail yasaları 14 yaş altı çocukların hapis cezasına izin vermiyor. İsrail makamları da buna karşın,14 yaş altı Kudüslü çocuklara yönelik bir cezalandırma aracı olarak ev hapsine başvuruyor.” ifadeleri kullanıldı. Raporda, ev hapsinde tutulan çocuklara takip için bir elektronik bilekliğin takıldığı ve dışarıya çıkmalarına izin verilmediği kaydedildi.

AA

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