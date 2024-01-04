İsrail 2023’te 11 bin Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail güçlerinin 2023 yılında yaklaşık 11 bin Filistinliyi gözaltına aldığını bildirdi. Filistin Esirler Cemiyeti’nden, Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyetiyle ortak yazılı açıklama yayımlandı.

7 Ekim'den beri 5630 Filistinli gözaltına alındı Açıklamada, “İsrail askerleri, 2023 yılında Batı Şeria ve Kudüs’te ayrıca 7 Ekim öncesi Gazze’de 11 bin Filistinliyi gözaltına aldı.” denildi. Bunlardan 300’ünü kadınların, 1085’ini çocukların oluşturduğu ifade edilen açıklamada, bu sayının Gazze’de 7 Ekim sonrası alıkonulanları kapsamadığı aktarıldı. Gazze’de 7 Ekim’den sonra alıkonulanların sayısına ilişkin henüz net veriler elde edilemediğini kaydedildi. AA

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