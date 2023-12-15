İsrail 3 bin 714 öğrenciyi öldürdü

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da 3 bin 679 öğrenciyi öldürdüğü, 5 bin 429’unu da yaraladığı belirtildi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da da 35 öğrenciyi öldürdüğü, 271’ini yaraladığı ve 82’sini de gözaltına aldığı aktarıldı. İsrail saldırılarında Gazze’de 209 öğretmen ve idarecinin öldürüldüğü, 619’unun yaralandığı, Batı Şeria’da 2 öğretmenin yaralandığı ve 65’ten fazla öğretmenin de gözaltına alındığı kaydedildi. Gazze’de 278 devlet okulu ile BM bünyesinde 65 okulun İsrail saldırılarında tahrip edildiği, bunlardan 83’ünün ağır hasar gördüğü ve 7’sinin yıkıldığı bildirildi. İşgal altındaki Batı Şeria’da da İsrail güçlerinin baskınında 38 okulun tahrip edildiği belirtildi. İsrail’in saldırılarıyla kamuya ait eğitim kurumlarının yüzde 90’ına doğrudan zarar verdiği, yüzde 29’unun ise yıkım veya ciddi hasar alması nedeniyle kullanılamaz hale geldiği ifade edildi. Gazze Şeridi’nde 133 devlet okulunun yerinden edilen Filistinliler için barınma merkezi olarak kullanıldığı kaydedildi. AA

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