İsrail, 320 dönümlük Filistin toprağına daha el koyacak

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Yahudi yerleşim birimlerini genişletmek için yüzlerce dönüm Filistin toprağına el konulmasını öngören askeri talimat çıkardığı belirtildi.

Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Beytüllahim Ofis Müdürü Hasan Bericiyye yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu askeri talimatla Beytüllahim topraklarından 320 dönüme el konulmasının öngörüldüğünü ifade etti. Bericiyye, söz konusu toprakların, Beytüllahim'in güneyindeki El-Hıdır, Nahhalin ve Artas kasabalarını kapsadığını ve buradaki topraklara "Daniel", "Elazar" ve "Efrat" yerleşim birimlerinin genişletilmesi için el konulacağını kaydetti. Bericiyye, askeri talimatın, çıkarıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde yürürlüğe gireceğini aktardı. İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Şimdi Barış) Hareketi'nin verilerine göre, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da 145 büyük, 140 da karakol yerleşim yeri bulunuyor ve buralarda yaklaşık 666 bin yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs, işgal toprağı, buralardaki tüm yerleşim faaliyetleri de yasa dışı kabul ediliyor. AA

Okunma Sayısı: 169

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.