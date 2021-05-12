İsrail, 39 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 39 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti Sözcüsü Emani Serahne, İsrail güçlerinin sabah saatlerinde Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenlediğini açıkladı. Serahne, Nablus kentinde Hamas yetkilisi Yasir Berdesavi ve bazı aktivistlerin gözaltına alındığını belirtti. Kalkilya kentinde de bazı evlere baskın düzenleyen İsrail güçlerinin Hamas mensupları ve aktivistleri gözaltına aldığı kaydedildi. Batı Şeria genelinde gece saatlerinden itibaren 39 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

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