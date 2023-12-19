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19 ARALIK 2023 SALI - YIL: 54

İsrail 53 bin ton bomba kullandı

19 Aralık 2023, Salı 17:18
İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarında 53 bin ton bomba kullandığı belirtildi.

İsrail, yaklaşık 2,5 aydır saldırdığı abluka altındaki Gazze Şeridi’nde 53 bin ton bomba kullandığı, 52 bin 500 konutu yerle bir ettiği belirtildi. Gazze’deki hükümete bağlı medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze’de meydana gelen yıkım hakkında bilgi verildi. Gazze Şeridi’ndeki Filistin halkına yönelik “kapsamlı bir soykırım gerçekleştirildiği”, İsrail ve ABD güçlerinin Gazze Şeridi’nin her metrekaresini bombaladığı belirtildi.

52 bin konutu yıktı

İsrail saldırılarında, 53 bin ton bomba kullanıldığı kaydedilen açıklamada, bombardımanlarda Gazze Şeridi’nin genelinde 52 bin 500 konutun tamamen yıkıldığı aktarıldı. Açıklamada, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde toplam 306 bin 500 konutun kısmen hasar gördüğü dile getirildi. İsrail’in düzenlediği bombardımanlar sonucu, Gazze Şeridi’nde hükümete ait 126 kamu binası ve 112 caminin tümüyle, 200 caminin kısmen yıkıldığı ifade edilen açıklamada, saldırılarda 3 kilisenin önemli ölçüde hasar gördüğü, 90 okul ve üniversitenin tamamen hizmet dışı kaldığı ve 282 okul ve üniversitenin ise kısmen hasar aldığı belirtildi.

22 hastane hizmet dışı kaldı

İsrail saldırılarında 22 hastane ile 53 sağlık merkezinin tamamen hizmet dışı kaldığı aktartılan açıklamada, 138 sağlık kuruluşunun hedef alındığı kaydedildi. Açıklamada, 102 ambulansın İsrail bombardımanları sonucu kullanılamaz hale geldiği ifade edildi. İsrail saldırılarında 300 sağlık personeli, 32 sivil savunma görevlisi ile 96 gazetecinin öldüğü belirtilen açıklamada, 40 sağlık personeli ve 8 gazetecinin de İsrail güçlerince alıkonulduğu aktarıldı.

Haber Merkezi

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