İsrail 6 bin 500 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail’in 2022 yılında aralarında kadın ve çocukların da olduğu 6 bin 500 Filistinliyi gözaltına aldığını bildirdi.

Esirler Cemiyeti’nden 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinliler hakkında bilgi verildi. Açıklamada, İsrail’in yıl başından bu yana 811’i çocuk, 153’ü kadın olmak üzere 6 bin 500 Filistinliyi gözaltına aldığı, bunlardan bazılarının serbest bırakıldığı, bazılarının tutuklandığı belirtildi. Yıl başından bu yana 2 bin 134 kişi hakkında “idari tutukluluk” kararı alındığı aktarılan açıklamada, “Hâli hazırda, İsrail’in 23 hapishane, gözaltı ve soruşturma merkezinde 4 bin 700 Filistinli bulunuyor. Bunlardan 34’ü kadın, 150’si çocuk, 835’i ise idari tutuklu.” ifadeleri kullanıldı. AA

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