İsrail, 610 camiyi yıktı

Gazze’de İsrail 162 sağlık kuruluşunu hedef aldı, 80 sağlık merkezi ile 34 hastaneyi hizmet dışı bıraktı, 131 ambulansı da kullanılamaz hale getirdi. İsrail’in Gazze’de zorla yerinden ettiği 1 milyon 737 bin 524 Filistinli bulaşıcı hastalıklara yakalandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki hastanelerde 520 Filistinlinin bulunduğu 7 toplu mezar açtığı tespit edildi. Saldırılarda 177 barınma merkezi hedef alındı. İsrail’in Gazze’deki saldırılarında 150 bin konutun tamamen, 200 bin konutun kısmen yıkıldığı, 80 bin konutun ise zarar görerek oturulamaz durumda olduğu bilgisi paylaşıldı. İbadethanelerin de büyük zarar gördüğü Gazze’de, 610 cami ile 3 kilise tamamen ve 214 cami ise kısmen yıkıldı. AA

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