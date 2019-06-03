İsrail, AB’nin yaptırdığı okulları satışa koydu

Avrupa Birliği (AB), İsrail’in Batı Şeria’da Bedevi köylerinde AB’nin tedarik ettiği insani amaçlı altyapı tesislerini satışa çıkartmasını kınadı.

AB’nin Kudüs temsilcisi Shadi Othman, İsrail’in Filistin topraklarındaki insani faaliyetlerle ilgili kuruluşu "Cogat"a, AB alt yapı tesislerinin satışı konusunda yetki verildiğini duyurdu. AB açıklamasında, Bedevi köyü İbzik’te prefabrik kurulan iki okul binası ve yine bu yöre halkına tesis edilen iki hangar ile üç çadıra 2018 yılında İsrail tarafından el konulduğu ve İsrail basınında çıkan haberlere göre bu altyapı tesislerinin satışa çıkartıldığı bildirildi. AB’nin İsrail yetkilileri neznindeki girişiminin sonuçsuz kaldığı belirtilen açıklamada, buradaki altyapı tesislerini sahiplerine derhal ve koşulsuz geri iade edilmesi istendi. Euronews Türkçe

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