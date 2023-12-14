İsrail: ABD ile anlaşamıyoruz

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Ofir Gendelman, Tel Aviv ile Waşington arasında bazı anlaşmazlıkların olduğunu, Gazze’de şu anda bir ateşkese izin vermeyeceklerini söyledi.

Gendelman, videokonferans platformu Zoom üzerinden düzenlediği basın toplantısında, ateşkesin Hamas’a yeniden toparlanma ve rahatlama imkanı vereceğini, bu sebeple buna izin vermeyeceklerini belirtti. “Hamas’ı yok ettikten sonra ateşkes olabilir.” ifadesini kullanan Gendelman, önceki gün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki (BMGK) ateşkes çağrısı kararının reddedildiğine işaret etti. ABD’nin, Hamas’a karşı savaşın durdurulması için yapılan baskılar karşısında Tel Aviv’in yanında yer aldığını, ancak iki ülke arasında bazı anlaşmazlıkların da olduğunu kaydeden Gendelman, “Evet, savaştan sonraki sürece ilişkin Waşington ile aramızda anlaşmazlıklar var. Ancak, bu konuda ortak anlayışa ulaşabileceğimizi umut ediyoruz.” diye konuştu. AA

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