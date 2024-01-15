İsrail ABD’nin sabrını taşırdı

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği yoğun saldırılar 100 günü geride bırakırken, Tel Aviv’e destek veren Washington yönetiminin “sabrının tükendiği” öne sürüldü.

ABD’den yayın yapan “Axios” haber sitesinin adı açıklanmayan ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre, 7 Ekim’den bu yana İsrail’e tam destek veren ABD yönetiminin 100 günün ardından sabrının taştığına yönelik sinyaller verdiği belirtildi.

Netanyahu’nun Biden yönetiminin taleplerini reddetmesinin ve Gazze’de devam eden sivil kayıpların Washington ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerde gerilime yol açtığı kaydedildi. ABD’li yetkilinin “Durum berbat ve biz tıkandık. Başkanın sabrı tükeniyor” sözlerine yer verilen haberde, Gazze Şeridi’ne saldırıların başladığı ilk aylarda her iki günde bir görüşen Biden ve Netanyahu’nun 23 Aralık’tan sonra 20 gün görüşmedikleri belirtildi. İki liderin son görüşmelerinde Netanyahu’nun “vergi gelirlerini Filistin yönetimine ödemeyi” reddetmesinin üzerine Biden’ın “Bu görüşme bitmiştir” ifadesiyle telefonu kapattığı aktarıldı. (AA)

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İsrail’den Filistinlilere skandal ihtarname

İsrail’in Gazze’ye saldırıları sürerken, Doğu Kudüs’te de gerginlik yaşandı. NTV’de yer alan habere göre İsrail, Doğu Kudüs’te yaşayan 200 Filistinliye ‘kendi evlerini yıkmaları’ için tebligat gönderdi.

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre, İsrail makamlarının Mescid-i Aksa’nın da bulunduğu Eski Şehir bölgesinde yaşayan 200 Filistinli aileye gönderdiği tebligatta bazı evlerin tamamen, bazılarının kısmen yıkılacağına ilişkin bilginin yer aldığı, söz konusu evlerin yıkılması için farklı süreler tanındığı aktarıldı. Karar’ın haberine göre Filistinlilerden evlerini kendilerinin yıkmalarının talep edildiği, aksi takdirde İsrail makamları tarafından yıkılacağı ve ağır para cezalarının uygulanacağının bildirildiği ifade edildi.

Haber Merkezi