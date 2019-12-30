‘İsrail ablukası insanî değil’

Gazze Ablukası ile Mücadele Halk Komitesi, Birleşmiş Milletler’e (BM), insanî durumun daha önce hiç olmadığı kadar kötüleştiği Gazze Şeridi’ndeki İsrail ablukasının kaldırılması çağrısında bulundu.

Komite Başkanı Cemal el-Hudari, yaptığı yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’den, 2006’dan bu yana Gazze’ye uyguladığı ablukayı tamamen kaldırması için İsrail’e baskı yapmasını istedi. Hudari, “İsrail ablukası ahlâkî değil. Abluka insanlık dışı olup uluslar arası hukuk ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin bütün ilkeleriyle çelişiyor.” ifadelerine yer verdi. Hudari, Gazze’yi içinde bulunduğu bu durumdan kurtarmak için ablukanın kaldırılması, kalkınma projelerinin hayata geçirilmesi, altyapının yeniden inşa edilmesi gibi pek çok adımın atılması gerektiğini kaydetti. İsrail, 2006’dan bu yana yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi’ni kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor. AA

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