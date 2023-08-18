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18 AĞUSTOS 2023 CUMA - YIL: 54

İsrail anayasal krize doğru ilerliyor

18 Ağustos 2023, Cuma 16:25
İç bölünmenin, güvenlik güçleri ve hükümetin liderlerine kadar ulaşmasıyla İsrail, tehlikeli bir anayasal krizin eşiğinde.

İç Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve İsrail Polis Genel Müdürü Yaakov Shabtai arasında geçtiğimiz sabah bir çatışma yaşandı. Shabtai, “polisin, hükümet kararlarının değil sadece yasaya bağlı kalacağını” söyleyerek Ben-Gvir’e meydan okudu. Güvenlik yetkilileri, Shabtai’nin açıklamasını güvenlik güçleri ve ordunun liderlerinin polisin konumuyla aynı hizaya geldiği anlamına gelen birleşik bir tutumun başlangıcı olarak değerlendirdi. Bu, İsrail’i daha önce hiç görmediği bir anayasal krize sokacak. Yetkililer, Başbakan Binyamin Netanyahu’yu hükümetinin uygulamada ısrar ettiği yasama planını sona erdirmek amacıyla orduyu zayıflatmakla suçlarken, planın yansımaları ve İsrail’in ulusal güvenliğine yönelik tehlike konusunda yetkililerin protestoları ve uyarıları dikkate alınmıyor. 

 

Haber Merkezi

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