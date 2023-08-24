İsrail: Askerimizi hata ile biz vurduk

İsrail ordusu, geçen ay Cenin Mülteci Kampı’na düzenlenen baskında “Filistinli silahlı gruplar tarafından hedef alındığı iddia edilen askerinin, İsrail güçleri tarafından hatayla öldürüldüğünü” açıkladı.

İsrail ordusu, geçen ay Cenin Mülteci Kampı’na düzenlenen baskında “Filistinli silahlı gruplar tarafından hedef alındığı iddia edilen askerinin, İsrail güçleri tarafından hatayla öldürüldüğünü” açıkladı. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, “Soruşturmalar neticesinde David Yitzhak’ın 4 Temmuz’da İsrail askerlerinin kurşunuyla hatayla öldürüldüğü ortaya çıktı” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Cenin Mülteci Kampı’ndan çekilme sırasında Filistinli gruplar ile ordu arasında çatışmalar yaşandığı, ordu birliklerinin bir binada şüpheli hareketlere rastladığı ve Yitzhak’ın bu sırada kimliği tespit edilememesi sonucu hatayla öldürüldüğü aktarıldı. Çekilme sırasında ordu güçlerinin bulunduğu noktaları tespit etme konusunda bazı sıkıntılar yaşandığı ifade edilen açıklamada, dosyanın Genelkurmay Başkanlığına iletildiği kaydedildi. AA

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