İsrail askerleri Cenin'de öldürmeye devam ediyor!

İsrail ordusu, işgal altında bulunan Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 6 Filistinliyi öldürdü, 26 kişi yaraladı.
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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 6 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, 3'ü ağır 26 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Yaralıların Cenin ve çevredeki hastanelere nakledildiği aktarıldı.
Filistin devlet televizyonunun haberine göre, İsrail askerleri, mülteci kampındaki baskında henüz kime ait olduğu tespit edilemeyen bir evi kuşattı.
İsrailli özel birimler, sivil bir araç ile baskın düzenleyerek evin etrafını sardı. Söz konusu sivil aracı, bir buldozer eşliğinde askeri araçlar takip etti.
AA'ya konuşan görgü tanıkları, kuşatma altındaki evin İsrail askerleri tarafından bombalandığını, ardından bölgeden duman bulutlarının yükseldiğini aktardı.
Yerel medyada, kampa giren İsrail askeri araçlarının fotoğrafları ve görüntüleri yayınlandı.
AA