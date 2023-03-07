İsrail askerleri Cenin'de öldürmeye devam ediyor!

İsrail ordusu, işgal altında bulunan Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 6 Filistinliyi öldürdü, 26 kişi yaraladı.

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