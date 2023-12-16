İsrail askerleri zulümlerini camilere taşıdı. Bir grup İsrail askeri Batı Şeria’da postalları ile girdikleri caminin hoparlöründen Yahudi duası okuyarak hakaret etti.

Müslümanları tahrik - Din savaşı uyarısı

İsrail askerleri haddini aştı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentine düzenledikleri kanlı baskınlar sırasında bir camiyi işgal ederek hoparlörlerinden Yahudi duası okudu.

İsrail ordusunun, Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı’na düzenlediği baskın ve kuşatma devam ederken, İsrail askerleri şehirdeki bir camiye çirkin saldırıda bulundu. Askerler işgal ettikleri bir camiye ayakkabılarıyla girdi; içlerinden biri caminin mihrabının önündeki mikrofonu alarak Yahudi duası okudu. Mikrofonu tutan asker, arkadaşları kendisini videoya alırken, Yahudilerin sabah ve akşam vakitlerinde okuduğu “Şema Yisrael” (Dinle Ey İsrail) duasını seslendirdi. Görüntülerde, Yahudi duasının caminin hoparlörlerinden yankılandığı, bu sırada bazı İsrail askerlerinin de güldüğü görüldü. Fanatik Yahudi gruplar, bu görüntüleri, sosyal medya hesaplarında övgüyle paylaşırken, camiye yapılan saygısızlık çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük tepki çekti.

İsrailli Bakan camideki saygısızlığı övdü

Öte yandan İsrail’in ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Cenin’deki camiye saygısızlık yapan askerleri övdü. Bakan Ben-Gvir, görüntüleri kendi Telegram hesabından paylaşarak, “Kahraman askerlerimizden Cenin’de bir camide Şema İsrael duası.” ifadelerini kullandı. İsrail’in Sefarad Başhahamı Yitzhak Yosef ise askerlerin davranışları konusunda orduyu uyardı. İsrail devlet televizyonu KAN’ın aktardığına göre Yosef, İsrail Ordusu Askeri Hahambaşılığı’na hitaben yazdığı mektupta, “Askerlere, diğer din mensuplarının dini duygularının zarar görmemesi gerektiği anlatılmalıdır.” ifadelerini kullandı. Kudüs/Ramallah - aa

***

Bölgeyi din savaşına sürükler

Filistin, İsrail askerlerinin, Batı Şeria’nın Cenin kentine düzenledikleri kanlı baskınlar sırasında bir camiyi işgal ederek hoparlörlerinden Yahudi duası okumasına tepki gösterdi. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne’nin konuya ilişkin açıklaması, Filistin resmi ajansı WAFA’da yayımlandı. İsrail güçlerinin Cenin Mülteci Kampındaki bir caminin saygınlığını lekelemesinin, kınanması gereken ve saygısızca bir davranış olduğunu ifade eden Ebu Rudeyne, bu eylemlerin bölgeyi bir din savaşına sürükleyeceği konusunda uyardı. Ebu Rudeyne, İsrail’in yakmaya çalıştığı din savaşı ateşinin sadece bölgeyle sınırlı kalmayacağını, İsrail’in işlediği suçlara ve Filistin halkının ihlallerine sessiz kalması halinde tüm dünyaya yayılacağını belirtti. Filistin Dışişleri Bakanlığı da Cenin Mülteci Kampındaki bir camiye İsrail askerlerinin baskın düzenlemesi ve saygısızlık yapmasının yanı sıra İsrail’in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in bu saldırıyı destekleyen, faillerini savunan tutumunu şiddetle kınadı.