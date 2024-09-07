İsrail askerleri kasten hedef aldı

İsrailli aktivist Jonathan Pollack, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da gerçek mermiyle başından vurarak öldürdüğü ABD vatandaşı da olan Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin doğrudan hedef alındığını belirtti.

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