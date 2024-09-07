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8 EYLÜL 2024 PAZAR - YIL: 55

İsrail askerleri kasten hedef aldı

07 Eylül 2024, Cumartesi 22:41
İsrailli aktivist Jonathan Pollack, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da gerçek mermiyle başından vurarak öldürdüğü ABD vatandaşı da olan Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin doğrudan hedef alındığını belirtti.

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Pollack, Beyta’da cuma namazının ardından Filistinli gençlerin İsrail askerleri tarafından kuşatıldığını belirterek, “Namaz biter bitmez, askerler ve köydeki gençler arasında olaylar başladı. Askerler hemen göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermiyle müdahale etti.” ifadelerini kullandı. İsrail askerlerinin Türk vatandaşı Eygi’yi açıkça hedef aldığını ifade eden Pollack, şunları kaydetti: “İki sefer gerçek mermi ateşlendi. İlki ortada bir noktayı hedef aldı. Sonra ikinci bir gerçek mermi sesi duydum sonra insanların bana seslendiğini duydum. Yaralanan Eygi’nin 10-15 metre geride zeytin ağaçlarının altında durduğu yere doğru koştum. Vuran asker, onu açık bir şekilde görüyordu.”

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