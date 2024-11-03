İsrail ateşkes fırsatlarını heba etti

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail’in geçen eylül ayından bu yana birden fazla ateşkes fırsatını heba ettiğini belirtti.

Meclis Başkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Berri başkent Beyrut’ta Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Misyonu Başkanı ve Komutanı General Aroldo Lazaro ile bir araya geldi. Berri, burada yaptığı konuşmada, “İsrail, eylül ayından bu yana ateşkese varılması, BM Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararının uygulanması, sınırın her iki tarafında sükunet sağlanması ve yerinden edilenlerin evlerine geri dönmesi için birden fazla fırsatı heba etti.” ifadesini kullandı. AA

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