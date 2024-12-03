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İsrail, ateşkese rağmen Lübnan’a yeni saldırı başlattığını duyurdu - ABD: Ateşkesin bozulduğunu görmek istemiyoruz

03 Aralık 2024, Salı 04:38
İsrail ordusu, 27 Kasım’da sağlanan ateşkese rağmen bugün Lübnan'a yönelik saldırılar başlattığını duyurdu.

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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'a yönelik saldırılar başlatıldığı ve detayların daha sonra açıklanacağı belirtildi.

İsrail, bugün akşam saatlerinde de Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelere hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusunun ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girdiği 27 Kasım'dan bu yana iki kişinin ölümü ve 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan ihlallerinin sayısı en az 73'e yükseldi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde 2 bölgeye düzenlediği saldırılarda 9 kişi öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Haris ve Taluse bölgelerine düzenlediği saldırıların ilk bilançosuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Bint Cubeyl'in Haris bölgesine düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Mercayun'un Taluse bölgesine düzenlenen saldırıda ise 4 kişi ölürken, 1 kişi yaralandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı: Lübnan'da ateşkesin bozulduğunu görmek istemiyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında konuştu.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım'da varılan ateşkesin, İsrail'in ihlallerine rağmen devam edip etmediği konusundaki soruları da cevaplayan Miller, ateşkesi, yürürlüğe girmesinden bu yana "başarılı gördüklerini" savundu.

Matthew Miller, genel olarak bakıldığında, "çatışmaları durdurma konusunda ateşkesin başarılı olduğunu" söyleyebilecekleri değerlendirmesinde bulundu.

Ateşkesin olası ihlalleri açısından, bu sorunu ele almak için Fransa'yla birlikte, İsrail ve Lübnan ordusuyla olası ihlaller konusunda etkileşime açık bir mekanizma kurduklarını vurgulayan Miller, bu nitelikteki kırılgan bir ateşkesin özellikle ilk haftasında bazı ihlallerin olabileceğini öngördüklerini dile getirdi.

Miller, "Sonuç olarak, ateşkesin bozulduğunu görmek istemiyoruz ve şu ana kadar görmedik. Kurduğumuz mekanizma ile olası ihlallere dair raporlar aldığımızda, bunları inceleriz ve ardından tekrarlanmamasını sağlamak için taraflarla iletişime geçeriz." dedi.

İsrail'in ateşkes ihlalleri sebebiyle Hizbullah uyarı atışı yapmıştı

Ateşkesin 6. gününde İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Mecaiyun ve Nebatiye'de düzenlediği saldırılar sonucunda 1'i devlet görevlisi 2 kişi ölürken çok sayıda kişi yaralanmış, ülkenin kuzeydoğusundaki Hermel'e düzenlenen saldırıda ise 1 Lübnan askeri yaralanmıştı.

Hizbullah, İsrail'in ateşkes ihlallerini işaret ederek Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana ilk kez İsrail askerlerini hedef almıştı.

Hizbullah'ın, Kefr Şuba Tepeleri'nin İsrail işgali altında olan Ruveysat el-Alem bölgesine düzenlediği "uyarı" saldırısında roketler boş alana düşmüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'da ateşkese varılmasından bu yana Hizbullah'ın ilk kez düzenlediği roket saldırıya "sert karşılık" vereceklerini açıklamıştı.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın Kefr Şuba Tepeleri'nin İsrail işgali altında olan Ruveysat el-Alem bölgesine düzenlediği roketli "uyarı" atışına Lübnan'ın güneyinde düzenlediği bir dizi hava saldırısıyla cevap vermişti.

AA

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