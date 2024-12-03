İsrail ateşkese uymayacak

Aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Hizbullah’ın askeri kapasitesini geri kazanma girişimini ve tehdidini engellemek için Lübnan’da (askeri) hareket özgürlüğünü sürdüreceğini söyledi.

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Aşırı sağcı Bakan Smotrich, şu ifadeleri kullandı:

“Fransızlar, Lübnanlılar, kuzey sakinleri ve İsrail vatandaşları dahil herkes şunu bilsin ki İsrail herhangi bir mekanizmayı beklemeyecek. Hizbullah’ın askeri kapasitesini geri kazanma ve kuzey halkına tehdit oluşturma yönünde herhangi bir girişimini engellemek için tam hareket özgürlüğünü koruyacak.” İsrail devlet televizyonu KAN’ın ismi açıklanmayan Fransız bir diplomatik kaynağa dayandırdığı habere göre, her iki taraf da (İsrail ve Hizbullah), ateşkes anlaşmasını tehlikeye sokacak herhangi bir eylemden uzak durmaları yönünde uyarıldı.