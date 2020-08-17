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17 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

İsrail-BAE normalleşmesine Libya'dan sert tepki: "Yüzyılın utanç anlaşması"

17 Ağustos 2020, Pazartesi 20:10
Libya Devlet Yüksek Konseyi Üyesi Abdurrahman Şatır, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ilişkilerini normalleştirmek için anlaşmasını "yüzyılın utanç anlaşması" olarak niteledi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Üyesi Abdurrahman Şatır, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail bu anlaşmayla Fırat'tan Nil'e nüfuzunu yayma hayalini gerçekleştiriyor." ifadesini kullandı.

Yöneticilerin, önceden Araplara düşman olarak gördükleri kişilere bugün, gönüllü olarak ve tam bir rahatlık içinde teslim olduğunu belirten Şatır, "Dengeler altüst oldu. Değerler değişti. Cesaret ve onunla birlikte Araplık şerefi kaybolup gitti. Anlaşma bu yüzyılın utanç anlaşması oldu." değerlendirmesinde bulundu.

BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

ABD, İsrail ve BAE adına yapılan ortak açıklamada da İsrailli ve BAE'li yetkililerin gelecek haftalarda bir araya gelerek yatırım, turizm, kültür, doğrudan uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık, kültür, çevre, karşılıklı elçiliklerin açılması konularında ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

AA

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