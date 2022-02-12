İsrail, Bahreyn'in başkenti Manama'ya irtibat subayı atadı

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in başkent Manama'ya bölgedeki deniz ulaşım güvenliğinden sorumlu bir irtibat subayı atadığını duyurdu.

Bahreyn resmi haber ajansına (BNA) göre, Dışişleri Bakanlığı, yabancı medyada geçen haberleri doğruladı. İsrailli bir subayın, 34'ten fazla ülkeyi kapsayan uluslararası koalisyonla ilgili düzenlemeler çerçevesinde atandığı kaydedildi. Bu koalisyonun görevinin; bölgesel sularda güvenli ulaşımı sağlamak, uluslararası ticareti korumak ve bölgedeki terör ve korsanlıkla mücadele etmek olduğu vurgulandı. Bakanlığın açıklamasında uluslararası koalisyon, İsrailli subay ve görevine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken yerel medyada ve İsrail medyasında ise subayın birkaç hafta içinde daimi olarak Manama'da ikamet edeceği ifade edildi. Öte yandan iki gün önce İsrail'in Kanal 13 televizyonu ilk kez bir İsrail subayının bir Arap ülkesinde daimi olarak kalacağını ortaya çıkarmıştı. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın 2 Şubat'taki Manama ziyaretinin ikinci gününde, iki ülke arasında savunma alanında mutabakat muhtırası imzalanmıştı. Tel Aviv ile Manama yönetimleri arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle "ilişkileri normalleştirme anlaşması" imzalanmıştı. AA

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