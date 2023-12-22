İsrail basını: Golani Tugayı Gazze'den geçici olarak çekildi

İsrail basını, Golani Tugayının, büyük kayıplar verdikten sonra Gazze Şeridi'nden geçici olarak çekildiğini duyurdu.

İsrail Kanal 13 Televizyonunun haberinde, İsrail ordusu içindeki seçkin piyade tugaylarından Golani'ye bağlı askerlerin, "saflarını yeniden düzenlemek ve canlanmak" için Gazze'den ayrıldığı kaydedildi. Walla internet sitesi ise "70 günden uzun süre geçirdikten ve 44 askerini kaybettikten sonra Golani Tugayının birkaç günlüğüne ailelerini ziyaret etmek için Gazze'den ayrıldığı" belirtildi. Haberde, askerlerin ailelerinin yanına gitmeden önce bir yerde konaklayıp şarkılar eşliğinde kutlama yaptığı ifade edildi. Kanal 12 Televizyonu'nun haberinde de Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde, komutanları Yarbay Tomer Greenberg ile 8 askerin öldürüldüğü 9 günlük zor bir çatışmanın ardından Golani Tugayı askerlerinin Gazze'den çıktığı bilgisi yer aldı. Haberde, askerlerin Gazze'ye dönmek için emir beklediği aktarıldı. Basında ayrıca, Gazze'nin kuzey ve güneyinde faaliyet gösteren Paraşütçü Tugayından taburların da Gazze'den çekildiği bilgisi yer aldı. İsrail basınında 13 Aralık'ta yer alan haberlerde, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, Şucaiyye Mahallesi'nde kurduğu pusuda çok sayıda askerin öldüğü ve yaralandığı bilgisi geçilmişti. İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, kurulan pusuda Golani Tugayından 9 askerin öldüğünü, 4'ünün de ağır yaralandığını duyurmuştu. AA

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