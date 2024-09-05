İsrail Batı Şeria’da da gasbı hızlandırdı

İngiliz yayın kuruluşu BBC araştırmasında, Batı Şeria’da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle işgal politikasını sürdüren İsrail devletinin, resmi kararlar dışında dolaylı yollarla da yeni toprak gasplarını ilerlettiği, bu şekilde özellikle fanatik Yahudiler için 200’e yakın yerleşim alanı kurdurduğu belgelendi.

İsrail’in niyeti Batı Şeria’yı ilhak “Aşırılıkçı yerleşimciler Batı Şeria topraklarını hızla ele geçiriyor” başlıklı araştırma haberinde, İsrail’in Filistin toprağı olan Batı Şeria’da ilerlettiği işgal siyasetinin boyutları işlendi. Araştırma kapsamında, İsrail’in resmi kararlar yoluyla Batı Şeria’da toprak gasbederek Yahudileri yerleştirdiği alanlar dışında, sözde kaçak yerleşim olarak nitelendirdiği işgal alanlarını perde arkasında doğrudan desteklediği ortaya konuldu. Araştırma, Batı Şeria’da İsrail’in işgal siyasetinin parçası olarak gayriresmi yollardan kurdurduğu yerleşimlerin 89’unun 2019’dan sonra inşa edildiğini gösterdi. AA

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