İsrail Batı Şeria’da yine katletti

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’ya düzenlediği baskınlarda bir Filistinliyi öldürdüğü, birini yaraladığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kentine bağlı Kubbatiye beldesine baskın düzenledi. İsrail askerlerinin baskın sırasında gerçek mermiyle vurduğu 19 yaşındaki Muhammed Zekarine şehit oldu. Zekarine’nin yaralı halde hastaneye kaldırıldığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı duyuruldu. Cenin’deki İbn-i Sina Hastanesi Müdürü Cani Ebu Cuha, yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ayağından yaralanan 22 yaşındaki Filistinli bir gencin de hastanede tedavi altına alındığını ifade etti. Filistin medyasında yayımlanan haberlere göre, Kubbatiye beldesi ve Batı Şeria’nın çeşitli noktalarına baskın düzenleyen İsrail askerleri ile bölge sakinleri arasında olaylar çıktı. AA

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