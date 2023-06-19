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19 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

İsrail, Batı Şeria'ya uzun yıllar sonra ilk kez hava bombardımanı yaptı

19 Haziran 2023, Pazartesi 13:57
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin kentine düzenlediği saldırıda uzun yıllar sonra ilk kez hava bombardımanında bulundu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna bağlı bir askeri helikopterin Cenin kentinde bazı noktalara roket fırlattığı görüldü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da "Helikopterler, Cenin bölgesinde silahlı kişiler tespit edildikten sonra ateş açtı." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusuna bağlı birliklerin, 2 Filistinliyi gözaltına almak için Cenin'e baskın düzenlediği belirtilen açıklamada, baskına karşılık veren Filistinli direnişçilerle yoğun çatışmaların yaşandığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin bölgeden ayrıldığı sırada zırhlı askeri araçların birine el yapımı patlayıcı isabet ettiği ve araçta hasar meydana geldiği belirtildi.

İsrail basını, hava saldırısının Apache (AH-64) tipi helikopterle düzenlendiğini aktardı.

Helikopter bombardımanının, Filistinli direnişçilerin yoğun ateşine maruz kalan ve yaralanan bazı İsrail askerlerinin olay yerinden tahliyesini amaçladığı ifade edildi.

Bu saldırıyla İsrail ordusunun, 20 yılı aşkın bir süreden sonra Batı Şeria'da ilk kez hava harekatına başvurduğuna dikkat çekildi.

İsrail ordusu 2000'lerin başında işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda hücum helikopterleri kullanıyordu ancak bu rutin bir yöntem değil yalnızca özel durumlarda yaşanan bir olaydı.

Sabah saatlerinde baskın düzenlenmişti

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine sabahın erken saatlerinde onlarca zırhlı askeri araçla düzenlediği baskında biri çocuk 4 Filistinliyi öldürmüş, 42 Filistinliyi de yaralamıştı.

İsrail güçleri, baskına tepki gösteren bölge sakini Filistinli gençlere gerçek mermi, gaz ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.

İsrail güçlerinin saldırısına karşılık veren Filistinli direnişçilerin hedef aldığı 7 İsrail askeri de yaralanmıştı.

AA

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