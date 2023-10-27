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27 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

İsrail bir camiyi daha bombaladı

27 Ekim 2023, Cuma 12:44
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıları, 21'inci gününde de devam etti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'nin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'ndaki el-Ebyad Camisi'ne düzenlenen hava saldırısı sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

Birkaç füzeyle hedef alınan el-Ebyad Camii yıkıldı.

İsrail savaş uçakları ayrıca Han Yunus, Eş-Şati Mülteci Kampı ve kentin çeşitli bölgelerinde sivillerin evlerini hedef aldı.

İsrail güçleri Batı Şeria'da iki Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin ve Nablus kentine çok sayıda askerle düzenlediği baskında 2 Filistinli öldü, 12 Filistinli yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerlerinin Cenin baskınında gerçek mermi ile ateş açtığı Abdullah Besam Ebul Heyca ve Eyser Muhammed el-Amir adında iki Filistinli öldü.

Sağlık kaynakları da baskınlarda 12 Filistinlinin yaralandığını duyurdu.

AA muhabirinin, görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre de buldozerler ve çok sayıda askeri araçla İsrail askerleri gece saatlerinde Cenin kentine baskın düzenledi. Düzenlenen baskınla eşzamanlı olarak da İsrail uçakları Cenin semalarında uçuş gerçekleştirdi.

İsrail askerleri ile baskına tepki gösteren Filistin direniş grupları arasında çatışmalar çıktı.

Yerel kaynaklar ayrıca İsrail ordusuna bağlı askerlerin, Batı Şeria'nın Nablus kentine da baskınlar düzenlediğini belirtti.

Baskın sırasında İsrail askerleri ile Filistinler arasında çatışmalar yaşandı.

Gazze'de yaşanan çatışmalarla eş zamanlı olarak Batı Şeria'da da Filistinlilerle İsrail askerleri arasında artan dozda bir gerilim yaşanıyor. İsrail güçleri, Batı Şeria'nın farklı kentlerine baskınlar düzenleyip Filistinlileri gözaltına alıyor. Bu baskınlarda çıkan çatışmalarda çok sayıda Filistinli ölüyor ya da yaralanıyor.

İsrail'in Han Yunus'taki sivillere ait evleri bombalaması sonucu 15 Filistinli öldü

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentinde, sivillerin evlerini hedef aldığı saldırıda en az 15 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıları gece boyunca devam etti.

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinlilere ait evleri hedef aldı. Saldırıda en az 15 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Haberde, İsrail savaş gemileri ile savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürdüğü bildirildi.

Bir gazeteci daha öldürüldü

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Han Yunus kentinde Filistinli gazeteci Yasir Ebu Namus ailesinin evini de hedef aldı.

Saldırıda, gazeteci Ebu Namus ve annesi öldü.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309’u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913’ü çocuk ve 1709’u kadın, 397’si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 106 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci öldü.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil öldü.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil öldü.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde gıda ve içme suyu konusunda ciddi kriz yaşanırken halk temiz olmayan suları tüketmek zorunda kalıyor.

İsrail'in ayrıca hastaneleri hedef alması ve kısıtlamaları dolayısıyla da hastanelerin önemli bir kısmı hizmet dışı kalırken, geriye kalan diğer hastanelerde hastalara ve yaralılara sağlık hizmeti vermek için gerekli ilaç ve tıbbi ekipman krizi yaşanıyor.

AA

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