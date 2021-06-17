İsrail, bir Filistinli çocuğu daha katletti

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentinde İsrail askerlerinin dün ateş açarak yaraladığı Filistinli çocuk şehit oldu.

7 yaşında şehit oldu Nablus'taki Rafidiyye Hastanesi'nden alınan bilgiye göre, dün Nablus'un güneyindeki Beyta beldesinde İsrail askerleri tarafından vurulan ve tedaviye alınan 16 yaşındaki çocuk vefat etti. Filistinli çocuğun adının Ahmed Beni Şemse olduğu ve İsrail askerleri tarafından başından yaralandığı belirtildi. Yahudi yerleşimciler, Beyta beldesi yakınındaki Subeyh Tepesi'ne barakalardan oluşan yasa dışı Yahudi birimi kurmuştu. Buna tepki olarak Filistinliler zaman zaman gösteri düzenlerken, İsrail ordusu Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale ediyor. AA

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