İsrail, bir Filistinli çocuğu daha şehit etti

İsrail güçlerinin bugün işgal altındaki Batı Şeria’da gerçek mermiyle yaraladığı 13 yaşındaki Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ramallah yakınlarındaki El-Mugayyer köyünde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu karnından yaralanan Ali Ebu Aliyye'nin kaldırıldığı hastanede vefat ettiği belirtildi. Öte yandan İsrail ordusu, El-Mugayyer köyündeki gösteriye müdahalesinde gerçek mermi kullanılmadığını iddia etti. Filistinliler cuma namazı sonrası El-Mugayyer köyünde bölgede yeni bir yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşa planını protesto etmek için gösteri düzenlemişti. Filistinli kaynaklar, İsrail güçlerinin gösteriye müdahale ederek Aliyye’yi gerçek mermiyle 4 Filistinliyi ise plastik mermiyle yaralandığını aktarmıştı AA

Okunma Sayısı: 270

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.