İsrail bir Filistinliyi daha öldürdü

İşgal altındaki Batı Şeria’da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli öldü.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Nablus’a bağlı Huvvara beldesinde bir evin etrafını sararak içeridekilere ateş açtı. Askerler daha sonra bir yaralıyı evden çıkararak gözaltına aldı. Saldırı, bir Filistinlinin, Huvvara’da İsrail aracına ateş açmasından yaklaşık bir saat sonra gerçekleşti. Filistin Sağlık Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, Huvvara’da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin öldüğünü kaydetti. İsrail ordusunun açıklamasında ise Huvvara’daki Einabus kavşağı yakınında gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından İsrail Savunma Kuvvetleri ve İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet’in (Şabak) saldırganın yerini tespit etmek için harekete geçtiği ifade edildi. AA

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