İsrail bir kez daha Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırdı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombaladığı, saldırıda onlarca ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombaladığı belirtildi.

Cibaliya Mülteci Kampı'nın Blok 2 bölgesine düzenlenen İsrail saldırısında, ilk belirlemelere göre 13 kişinin öldüğü, 75 kişinin yaralandığı ifade edildi.

2 Filistinli gazeteci yaralandı

Öte yandan İsrail ordusunun Cibaliya Tıp Merkezi yakınındaki bir bölgeye de saldırı düzenlediği kaydedildi.

Saldırıda, Filistinli gazeteciler İslam Bedir ile Muhammed Ahmed'in yaralandığı aktarıldı.

Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya bölgesi sık sık İsrail saldırılarının hedefi oluyor.

İsrail ordusunun dün Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 100 kişi ölmüştü.

İsrail güçleri Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti, konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

İsrail güçlerinin dün akşamdan bu yana El Halil başta olmak üzere Ramallah, Cenin, Eriha ve Selfit kentlerinde aralarında eski esirlerin de bulunduğu 30 Filistinliyi daha gözaltına aldığı belirtilen açıklamada, gözaltına alınanlar ile yakınlarının darp ve tehditlere maruz kaldığı, ayrıca evlerinin tahrip edilip yıkıldığı ifade edildi.

Son gözaltılarla birlikte 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 4 bin 605'e ulaştığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve ev baskınlarında artış yaşanıyor.

İsrail Gazze'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi'ni askeri kışlaya çevirdi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, El-Avde Hastanesi'ni askeri kışlaya dönüştürdüğünü belirtti.

İsrail güçlerinin, kuşattıkları hastanedeki 80 sağlık personeli, 40 hasta ve yerinden edilen 120 kişiyle beraber yaklaşık 240 kişiyi su, yemek ve ilaç olmadan hastane içinde ablukaya aldığını belirten Kudra, hastanede bölümler arası hareket etmenin de engellendiği bilgisini verdi.

Kudra, ayrıca Avde Hastanesi Müdürü Ahmed el-Muhenna başta olmak üzere 6 hastane çalışanı ile bir hasta ve refakatçisinin de İsrail'in elinde olduğunu ifade etti.

Sözcü Kudra, dün kuzeydeki El-Avde Hastanesi'ne İsrail güçlerince baskın düzenlendiğini açıklamıştı.

Askerlerin Hastane Müdürü Muhenna başta olmak üzere sağlık personelini alıkoyduğunu, kıyafetlerini çıkarmaya zorladığını ve insani olmayan koşullarda 4 saat boyunca sorguya çektikten sonra serbest bıraktığını kaydeden Kudra, Muhenna'nın serbest bırakılmayıp bilinmeyen bir yere götürüldüğünü aktarmıştı.

Hizbullah İsrail'e ait bir askeri noktayı vurdu

Hizbullah, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İsrail'in Metula askeri noktasının uygun silahlarla hedef alındığı ve tam isabetle vurulduğu" ifade edildi.

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, "İsrail ordusuna ait topçu birliklerinin Hiyam beldesi çevresine fosfor bombası fırlattığı" kaydedildi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında devam eden çatışmalarında 24 Lübnanlı sivil ve 111 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.