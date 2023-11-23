İsrail, BM'ye ait okula da saldırdı: 27 kişi öldü, 93 kişi yaralandı

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletlere (BM) ait bir okula düzenlediği hava saldırısında 27 kişi öldü, 93 kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilmiş yüzlerce Filistinlinin barındığı BM'ye ait okula hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 27 kişi öldü, en az 93 kişi yaralandı. Saldırıda hedef alınan okulun Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı Ebu Hüseyin Okulu olduğu bildirildi. İsrail, Gazze'nin orta ve güneyine düzenlediği saldırılarda 11 kişiyi öldürdü İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta ve güneyinde sivil yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırılarında en az 11 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile orta kesimindeki Bureyc ve Nuseyrat mülteci kamplarına hava saldırıları düzenledi. Evlerin hedef alındığı Bureyc ve Nuseyrat mülteci kamplarında ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Han Yunus'un doğusunda bulunan Ma'an bölgesindeki bir evin hedef alındığı hava saldırısında da 3 kişi öldü, bazıları ise yaralandı. AA

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