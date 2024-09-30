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30 EYLÜL 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

İsrail, çatışmayı bölgeye yayıyor

30 Eylül 2024, Pazartesi 02:23
İsrail, 1 Nisan’da İran’ın Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan konsolosluk binasına düzenlediği saldırıyla başlayan ve son olarak Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın hedef alındığı bir dizi suikastla çatışmayı bölgeye yaydı.

Gazze’yi yerle bir eden saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 586 Filistinli öldü, 96 bin 210 kişi yaralandı.

Uluslararası kamuoyu Gazze saldırılarının bölgesel bir çatışmaya dönüşebileceği uyarısında bulunurken, İsrail bunu görmezden geldi. Uyarıların aksine İsrail yönetimi, Gazze’ye saldırıların yanı sıra bölge ülkelerinde üst düzey isimlere yönelik suikastlar başlattı. İsrail, ilk olarak 1 Nisan’da Suriye’nin başkenti Şam’daki İran konsolosluğunu hedef aldı. İsrail’in sorumluğunun üstlenmediği saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2’si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili öldü.

İsrail-İran gerilimi arttı

Şam’daki saldırının ardından Tahran ile Tel Aviv arasındaki gerilim daha da tırmandı. İran, Şam saldırısına karşılık olarak 13 Nisan’da İsrail’e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı düzenledi. Bu karşılıktan günler sonra 19 Nisan’da, İran basını, İran Hava Kuvvetleri Üssü’ne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurdu. Saldırının arkasında İsrail olduğu aktarılan haberlerde herhangi bir can kaybı ve hasar oluşmadığı belirtildi. 

Şükür’e suikast

İsrail, Şam’daki konsolosluk saldırısından sonra bölgedeki tansiyonu yeniden tırmandıracak suikastlarını sürdürdü. İsrail ordusu, 30 Temmuz’da, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bir apartmana düzenlediği saldırıda Hizbullah’ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür’ü hedef aldı. İsrail’in üstlendiği suikastta, Şükür’ün yanı sıra en az 4 sivil de öldü. Hizbullah lideri Nasrallah’ın “askeri işlerden sorumlu kıdemli danışmanı” olan Şükür, Nasrallah’ın “sağ kolu” olarak da tanımlanıyordu. Bu suikastın ardından İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana devam eden “kontrollü gerginlik” yerini yoğun çatışmalara bıraktı.

Heniyye’ye Tahran’da suikast

Beyrut’ta Fuad Şükür’ü hedef alan saldırıdan saatler sonra İsrail bu kez de İran’ın başkenti Tahran’da yeni bir suikast düzenledi. Suikastın hedefinde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye vardı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin törenine katılmak için Tahran’da bulunan Heniyye, bir konuk evinde düzenlenen suikast sonrası hayatını kaybetti. Tel Aviv yönetimi sorumluğu üstlenmese de İran ve Hamas, Heniyye’ye yönelik suikastın arkasında İsrail’in olduğunu açıkladı.

AA

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