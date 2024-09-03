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3 EYLÜL 2024 SALI - YIL: 55

İsrail, Cenin'i de "felaket bölgesine" çevirdi

03 Eylül 2024, Salı 13:07
İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentinin İsrail ordusunun 6 gündür devam eden saldırı ve yıkımları nedeniyle "felaket bölgesine dönüştüğü" belirtildi.

Cenin İmar Komisyonu Üyesi Ali Zekarna, İsrail ordusunun Cenin kenti ve mülteci kampında yaptığı yıkım ve neden olduğu tahribata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zekarna, "Cenin şu an yıkılmış durumda. Yıkımın büyüklüğü, kentin doğu mahallesi ve mülteci kampında, yüzde 70’i geçmiş olabilir." dedi.

Yıkımın hayal edilemeyecek kadar büyük olduğuna dikkati çeken Zekarna, yeniden imar için yerel, özel ve hükümet kurumlarının gücünün yetersiz kalacağını vurguladı.

Zekarna, Cenin'deki yıkımın boyutunun henüz tam olarak tespitinin mümkün olmadığını belirterek, "İşgalciler, (İsrail ordusu) mülteci kampındaki tüm altyapıyı tahrip etti. Su ve elektrikler kesik, kanalizasyon sistemi tümüyle hasar gördü. Yıkımın boyutu gerçekten çok büyük, anlatılamaz derecede." diye konuştu.

Cenin tam bir felaket kenti

Zekarna, Cenin'in tam bir felaket bölgesine dönüştüğünü belirtti.

Kente uluslararası ve BM kurumlarının gelerek yıkımı yerinde görmesi gerektiğini vurgulayan Zekarna, "Yıkım akıl almaz büyüklükte. Cenin şimdi taş devrine döndü, durumu tam olarak felaket bölgesi şeklinde tanımlayabiliriz." şeklinde konuştu.

"Cenin'in merkezindeki çarşıda en az 400 bin kişi alışveriş yapıyordu." diyen Zekarna, İsrail ordusunun çarşıda yaptığı tahribatın hiçbir gerekçe ve bahanesinin olamayacağını söyledi.

Hastanelerin abluka altına alındığını, elektrik su ve gazın kesildiğini, ilaç eksikliği yaşandığını aktaran Zekarna, kentte çok sayıda insanın yerinden edildiğini kaydetti.

İsrail, 28 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına "2. İntifada"nın yaşandığı 2002'den bu yana gerçekleştirdiği en yoğun ve kapsamlı nitelikteki "Yaz Kampları" adını verdiği saldırısını başlattığını duyurmuştu.

Saldırılarda şu ana kadar 17'si Cenin kentinden olmak üzere 29 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu bildirilmişti.

AA

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