DEMOKRAT BETTY MCCOLLUM, İSRAİL’İN FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARI GÖZALTINA ALMASINI ENGELLEMEK İÇİN YASA TASARISI HAZIRLADI.

Devlet destekli çocuk istismarı

ABD Temsilciler Meclisi’ne sunulan tasarıda, “İsrail'in askerî çocuk gözaltı sistemi, Filistinli çocukları ve ailelerini korkutmak ve terörize etmek için tasarlanmış devlet destekli bir ço-cuk istismarıdır” denildi. Temsilciler Meclisi’ne “Bu zulme sessiz kalmayın” çağrısı yapıldı.

ABD’nin çirkin finans desteği

TASARIYI hazırlayan Betty McCollum, “İsra-il'in çocuklara uyguladığı ağır insan hakları ih-lâllerinin, Amerikan halkının ödediği vergilerle finanse edilmesi de eşit derecede çirkindir” di-yerek, ABD’nin İsrail’e verdiği fonların bu yönde kullanımının yasaklanmasını istedi.

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İsrail çocuk istismarcısı

ABD Temsilciler Meclisine, İsrail’in Filistinli çocukları hapsetme sürecinde ABD fonlarını kullanmasını engelleyen bir yasa tasarısı sunuldu.

ABD Temsilciler Meclisine, İsrail’in Filistinli çocukları hapsetme sürecinde ABD fonlarını kullanmasını engelleyen bir yasa tasarısı sunuldu. Söz konusu yasa tasarısı, ABD’nin Minnesota eyaleti Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Betty McCollum tarafından önerildi. Tasarıda, başta İsrail olmak üzere herhangi bir ülkenin ABD’den aldığı fonları çocukların gözaltına alınmasında kullanılmasının yasaklanması teklif edildi. Yasa tasarısında, İsrail ordusu tarafından tutuklanan çocukların fiziksel ve psikolojik tedavisini sağlamak ve tedavi sürecini izlemek için Amerikan, İsrail ve Filistinli sivil toplum kuruluşlarına yılda 19 milyon dolar kaynak ayrılması da öneri olarak sunuldu.

‘Yasak olmasına rağmen yargılanıyorlar’

Filistinli çocuklara sorgulama sırasında yapılan insan hakları ihlâli ve uygulanan işkencelerden bahsedilen tasarıda, “İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da yaşayan 2,9 milyon Filistinlinin yüzde 45’i, hayatı boyunca İsrail işgali altında yaşamış 18 yaş altı çocuklardan oluşuyor. 2000 yılından bu yana 10 bin Filistinli çocuk İsrail askerî mahkemelerinde yargılandı. İsrail yasalarına göre 12 yaşın altındaki çocukların yargılanması yasak olmasına rağmen, bu yaşın altındaki binlerce çocuk uzun süre sorgulanmak üzere alıkonuluyor.” ifadeleri yer aldı.

‘Haksızlığa göz yummayın’

McCollum, yasa tasarısına ilişkin yapığı açıklamada, “İsrail’in askerî çocuk gözaltı sistemi, Filistinli çocukları ve ailelerini korkutmak ve terörize etmek için tasarlanmış devlet destekli bir çocuk istismarıdır.” ifadelerini kullandı. Filistinli çocukların İsrail askerleri tarafından tutuklanmasının kınanması gerektiğini vurgulayan Betty McCollum, “İsrail’in çocuklara uyguladığı ağır insan hakları ihlâllerinin, Amerikan halkının ödediği vergilerle finanse edilmesi de eşit derecede çirkindir.” dedi. Tasarıyı ilk etapta oylayacak olan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi üyelerine de çağrıda bulunan McCollum, Filistinli çocuklara uygulanan haksız ve kötü davranışlara sessiz kalmamalarını istedi. Betty McCollum, “Barış, ancak insan haklarına, özellikle de çocuk haklarına saygı duyularak sağlanabilir. Kongre, İsrail işgali altında yaşayan Filistinli çocukların haksız ve süregelen kötü muamelesine göz yummamalı.” diye konuştu.