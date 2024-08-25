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25 AĞUSTOS 2024 PAZAR - YIL: 55

İsrail'de 48 saat OHAL kararı

25 Ağustos 2024, Pazar 13:06
Tel Aviv'in yanı sıra İsrail'in kuzeyindeki bölgelerde de kısıtlamalara gidildi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'a başlattıkları "önleyici saldırı" ve Hizbullah'ın da komutanlarından Fuad Şükür'ün suikastına misilleme başlatmasının ardından İsrail'de 48 saat olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gallant'ın "iç cephedeki durum" nedeniyle olağanüstü hal ilan ettiği belirtildi.

Olağanüstü halin 48 saat boyunca geçerli olacağı ifade edildi.

Tel Aviv ve İsrail'in kuzeyinde bazı kısıtlamalar getirildi

Hizbullah ile yaşanan son çatışmalar nedeniyle Tel Aviv'in yanı sıra İsrail'in kuzeyindeki bölgelerde de bazı kısıtlamalara gidildi.

Bu kapsamda açık alanlarda 30, kapalı alanlarda ise 300'den fazla kişiyi aşacak toplantılar yasaklandı.

Ayrıca, Lübnan sınırına yakın plajlar kullanılamayacak.

AA

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