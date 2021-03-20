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21 MART 2021 PAZAR - YIL: 52

İsrail’de binlerce kişi Netanyahu'yu protesto etti

20 Mart 2021, Cumartesi 19:30
İsrail’de 23 Mart’ta yapılacak seçimler öncesi binlerce kişinin katılımıyla Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteri düzenlendi.

İsrail Meclisi önünde toplanan göstericiler, Batı Kudüs’teki Başbakanlık konutuna yürüdü. 10 binden fazla kişinin katıldığı gösteride İsrail bayraklarının yanı sıra siyah bayraklar taşındı.

 

“Suç başbakanı” yazılı tişörtler giyen ve maskeler takan göstericiler, sık sık Netanyahu karşıtı sloganlar attı.

İsrail’de salı günü yapılacak seçim öncesi gösteriye katılımın yoğun olması dikkati çekti. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, gösterinin yapıldığı meydana çıkan yolları trafiğe kapattı.

İsrail’de muhalifler, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs sürecini iyi yönetemediği gerekçesiyle Netanyahu’nun istifası için 39 haftadır gösteri düzenliyor.

Ülkede 23 Mart’ta 6,3 milyondan fazla seçmen, 2 yıl içinde 4. kez erken seçimler kapsamında sandık başına gidecek.

Netanyahu, seçimi kazanarak hakkındaki yolsuzluk davasında elini güçlendirmeyi hedefliyor.

AA

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