İsrail’de dava telaşı

İsrail, Lahey’deki duruşmasını önlemek için uluslararası kampanyasını yoğunlaştırıyor.
İsrail Güney Afrika’nın şikayetinde yer alan her şeyin yetkililerin beyanlarına bağlı olduğuna, yürüttüğü operasyonların ise kendisini savunmak ve onu yok etme planına karşı koymak için gerekli ve önemli adımlar olduğuna ikna etmeye çalışıyor. Independent Türkçe’nin haberine göre, “Atılan adımların masum insanlara zarar gelmesini önleme amacıyla atıldığı, Gazze Şeridi’ne düzenli olarak insani yardım götürüldüğü, yalnızca Hamas’a karşı çıkıldığı” öne sürülüyor.
Haber Merkezi