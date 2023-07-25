İsrail’de hükümete karşı protestolar sürüyor

İsrail Meclisinin, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak tartışmalı yasa tasarısını onaylamasının ardından ülke genelinde protestolar devam ediyor.

Yasa tasarısının onaylanmasının ardından yüzlerce gösterici, İsrail bayraklarıyla Batı Kudüs’teki ana arterlerden Menachem Begin otoyolunu trafiğe kapattı. İsrail polisi, göstericilere TOMA ile müdahale etti. Yargı düzenlemesi karşıtı protestoların odak noktası haline gelen Tel Aviv’in merkezindeki Kaplan Caddesi’nde de ellerinde İsrail bayraklarıyla yüzlerce kişi toplandı. Polis, göstericilerin geçişini engellemek için Kaplan Caddesi’nden kentin ana arteri Ayalon otoyoluna çıkan yolu kapattı. AA

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