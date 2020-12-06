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İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor

06 Aralık 2020, Pazar 10:34
İsrail'de Başbakan Netanyahu karşıtı düzenlenen gösterilerde, 27 kişi gözaltına alındı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutu yakınlarında bulunan Paris Meydanı'nda protesto gösterisi düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu akşam Paris Meydanı yakınlarında yolların kapatılması ve halkın huzursuzluğuna neden olan gösterilerde 27 kişi gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.

Ülkenin çeşitli noktalarında gösteri düzenledi

İsrail basınına göre, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yönetmedeki başarısızlığı nedeniyle Netanyahu'nun istifasını isteyen İsrailliler, Kudüs ile başkent Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarında gösteri düzenledi.

Haberlerde, Kudüs'te düzenlenen gösteriye binlerce kişinin katıldığı belirtilerek, polisin zaman zaman göstericilere müdahale ettiği kaydedildi.

Öte yandan Tel Aviv'deki protestoya katılan 82 yaşındaki bir İsraillinin, hükümet yanlısı başka bir kişinin arabasıyla çarpması sonucu ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği de ifade edildi.

Haberlerde, hayatını kaybeden kişinin Facebook İsrail Ülke Direktörü Adi Soffer-Teeni'nin babası Dror Soffer olduğu aktarıldı.

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsizliğin giderek arttığı İsrail'de, 5 ayı aşkın süredir "salgın sürecini kötü yönetmesi ve hakkındaki yolsuzluk davası" nedeniyle Netanyahu'nun istifası için gösteriler düzenleniyor.

AA

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