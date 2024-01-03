İsrail’de Netanyahu’ya destek yüzde 15’e indi

İsrail Demokrasi Enstitüsü tarafından yapılan ankette, rast gele seçilen 756 İsrailliye Gazze Şeridi’ndeki saldırıların sona ermesinin ardından kimi İsrail başbakanı olarak görmek istedikleri soruldu.

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların sadece yüzde 15’i savaştan sonra da Netanyahu’nun başbakan olmasını desteklerken, yüzde 23’ü ise Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz’ı başbakan olarak görmek istediklerini belirtti. Katılımcıların yüzde 4’ü ise Netanhayu dışında herhangi birini başbakan olarak tercih edeceklerini, yüzde 30.5’i ise görüş belirtmek istemediklerini dile getirdi. Enstitü, kamuoyu yoklamasının rastgele örneklem yöntemiyle 756 kişi üzerinden yapıldığını, hata payının yüzde 3.5 olduğunu kaydetti. AA

Okunma Sayısı: 176

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.