İsrail'de ölü sayısı 252’ye yükseldi

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 5 hastanın daha öldüğü belirtildi.

Böylece ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kaybının 252’ye ulaştığı kaydedilen açıklamada, 23 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının da 16 bin 477’ye çıktığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, hastalardan 74’ünün durumunun ağır olduğu, 11 bin 430 kişinin ise iyileştiği aktarıldı. İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı. Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti. AA

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