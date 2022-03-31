İsrail’de tahriklerin sonu gelmiyor

İsrailli aşırı sağcı Milletvekili İtamar Ben-Gvir, polis eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.

Aşırı sağcı Ben-Gvir’in, ramazan ayı arifesinde bu tür eylemlerin vahim sonuçlara yol açacağı uyarılarına rağmen İsrail polisinden izin aldıktan sonra Harem-i Şerif’in avlusuna girdiği belirtildi. İsrail’in başkenti Tel Aviv’in doğusundaki Beni Barak kentinde onlarca İsrailli “Araplara ölüm” sloganları atarak ana caddelerden birini kapattı. Öte yandan Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırıları arttırdı. AA

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