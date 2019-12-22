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İsrail’de UCM paniği

22 Aralık 2019, Pazar 21:09
İsrail yönetimi, Uluslararası Ceza Mahkemesinin ülkedeki üst düzey yetkililere gözaltı emri çıkarabileceği endişesi duyuyor.

İsrail’in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Tel Aviv yönetiminin, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ün yanı sıra abluka altındaki Gazze Şeridi’nde işlediği savaş suçlarıyla ilgili İsrail hakkında açılabilecek olası soruşturmada UCM ile iş birliği yapmayacağı belirtildi. Adı açıklanmayan diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde, Tel Aviv’in UCM tarafından İsrailli üst ve düşük rütbeli askerler hakkında uluslar arası gözaltı emri çıkarılabileceğinden kaygı duyduğu ifade edildi. Öte yandan aşırı sağcı ve Filistin karşıtı görüşleriyle öne çıkan İsrail Ulaştırma Bakanı Bezalel Smotrich, UCM’yi “antisemitik” olmakla suçladı. Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu’dan UCM’deki başvurusunu 48 saat içinde geri çekmesi için Filistin yönetimine ültimatom vermesini istedi.

İsrail’in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma zamanı

UCM Başsavcısı Fatou Bensouda 20 Aralık’ta yaptığı açıklamada, İsrail’in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istediğini duyurmuştu. Filistin’deki durumla ilgili ön incelemenin tamamlandığını aktaran Bensouda, soruşturma başlatmak için “makul temeller” bulunduğuna ikna olduğunu ifade etmişti. İsrail’in UCM’ye üye olmadığına işaret eden Bensouda, soruşturma açılması yönünde hakimlerden bunun coğrafi kapsamını belirlemelerini istemişti. Bensouda, söz konusu ön incelemenin, Filistin’in, 2 Ocak 2015’te mahkemenin kuruluşuna kaynaklık eden Roma Anlaşması’nı imzalaması ve 1 Ocak 2015’te UCM’ye verdiği, Filistin topraklarında işlenen suçlarla ilgili mahkemenin otoritesini 13 Haziran 2014 itibarıyla kabul ettiğine dair beyanı üzerine açıldığını açıklamıştı. UCM Savcılık Ofisi 5 Aralık’ta, 9 ülkeye ilişkin ön inceleme çalışmalarını anlatan 2019 yılı raporunda, Bensouda’nın, İsrail’in işlediği savaş suçlarıyla ilgili 5 yıl önce başlatılan ön incelemeyi sonuçlandırmak için gerekli adımları atma zamanının geldiğine inandığını belirtilmişti. Kudüs - aa 

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Hamas: “ABD, İsrail’i cesaretlendiriyor”

Hamas, ABD’nin, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail’in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istemesine karşı çıkmasının, İsrail’i cesaretlendirdiğini belirtti. Hamas sözcüsü Hazım Kasım, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, UCM’nin söz konusu kararına sert tepki göstermesi üzerine yazılı açıklama yaptı. Kasım açıklamada, “Washington yönetiminin tavrı, halkımıza yönelik suçlar işleme konusunda İsrail’i cesaretlendiriyor. Bu tavır, ABD’yi, halkımıza yönelik bu saldırıların ortağı yapıyor.” ifadesini kullandı. Gazze - aa

AA

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