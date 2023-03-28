İsrail’de ülke çapında krize sebep olan yargı düzenlemesi ertelendi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini duyurdu.

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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: "Yargı reformu" derhal durdurulsun

Tartışmalı yargı düzenlemesi hakkında ulusa sesleniş konuşması yapan İsrail Başbakanı, yargının yetkilerini kısıtlayan düzenlemelere karşı ülke genelinde kitlesel protestoların yoğunlaşması ve genel grevlere gidilmesi üzerine tasarı konusunda geri adım attı.

Netanyahu, "gerçek bir diyaloğa fırsat vermek amacıyla Meclis tatilinden sonrasına kadar tartışmalı yasa tasarılarına mola verme kararı aldığını" söyledi.

Haftalardır ülke genelinde artan protestoların hedefinde olan Netanyahu, "Kabul edemeyeceğim bir şey var. Şiddet yanlısı bir azınlık, İsrail'i parçalamaya çalışıyor, bizi iç savaşa çekmek istiyor ve askerlik hizmetini reddetmek için çağrıda bulunuyor. Bu korkunç bir suçtur." dedi.

Netanyahu, şunları kaydetti:

"Ulusal sorumluluk gereği, yargı reformunun ikinci ve üçüncü oturumlarını Meclisin bu döneminde yapmayı erteleyerek, daha geniş bir konsensüse varmak amacıyla Meclisin gelecek döneminde yapma kararı aldım. Bir yandan bireysel hakları daha fazla güçlendirirken, yargıda kaybolan dengeyi öyle veya böyle yeniden kuracağız.”

Netanyahu'nun tartışmalı yargı düzenlemesini erteleme kararı, koalisyon ortağı aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile anlaşmasının ardından geldi.

Taraflar arasındaki anlaşma kapsamında, Ben-Gvir'in yönetimindeki Ulusal Güvenlik Bakanlığına bağlı "Ulusal Muhafızlık" isimli yeni bir güvenlik gücü kurulmasının bir sonraki kabine toplantısında onaylanması kararlaştırıldı.

İsrail Cumhurbaşkanı, yargı düzenlemesinin ertelenmesini "doğru adım" olarak niteledi

Yargı düzenlemesinin ertelediğini duyurmasının ardından Cumhurbaşkanı Herzog ve muhalefet liderleri konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Herzog, erteleme kararının "doğru adım olduğunu" belirterek, "ateşleri söndürecek samimi bir diyalog zamanının geldiğini" ifade etti.

Eski Başbakan ve ana muhalefet Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid de "yargı düzenlemesinin gerçekten durdurulması" durumunda, müzakerelere katılmaya istekli olduğunu açıkladı.

Eski Savunma Bakanı ve muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi Başkanı Benny Gantz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yargı düzenlemesinin "ertelenmesini sağlayan, yüz binlerce protestocuya" teşekkür etti.

"Hiç olmamasındansa geç olması daha iyidir" ifadesini kullanan Gantz, "açık yüreklilikle, Cumhurbaşkanlığı çatısı altında müzakerelere hazır olduğunu" kaydetti.

Muhalefet liderlerinden Evimiz İsrail Lideri Avigdor Lieberman ise "Netanyahu'nun samimi bir diyalog niyeti olmadığını ve zaman kazanmak istediğini" savundu.

Yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısı yaptığı için görevden alınan Savunma Bakanı Yoav Gallant da Başbakan'ın ismini zikretmeden "düzenlemenin durdurulmasını memnuniyetle karşıladığını" açıkladı.

Ülkenin en büyük sendikası yargı düzenlemesini ertelemesi üzerine grevini iptal etti

İsrail medyasına göre, ülkenin en büyük işçi sendikası Hastadrut, Netanyahu'nun tartışmalı yargı düzenlemesini ertelediğini duyurması üzerine yarınki grevi iptal etti.

Havalimanı Çalışanları Sendikası da bu sabah başlattığı grevi sonlandırırken, ülkenin en büyük uluslararası havalimanı Ben-Gurion'da seferler yeniden başlayacak.

İsrail Başbakanı Netanyahu, bu akşam yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıkladı.

Netanyahu'nun tartışmalı yargı düzenlemesini erteleme kararı, koalisyon ortağı aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile anlaşmasının ardından geldi.

Taraflar arasındaki anlaşma kapsamında, Ben-Gvir'in yönetimindeki Ulusal Güvenlik Bakanlığına bağlı "Ulusal Muhafızlık" isimli yeni bir güvenlik gücü kurulmasının bir sonraki kabine toplantısında onaylanması kararlaştırıldı.

ABD, yargı düzenlemesinin ertelenmesinden memnun

ABD, İsrail'de ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesinin ertelenmesini "memnuniyetle" karşıladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail'de ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesinin ertelenmesine değinen Jean-Pierre, "Uzlaşı için ek zaman ve alan oluşturma fırsatı sunan bu kararı memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Jean-Pierre, İsrail'de tarafların uzlaşması için çağrı yapmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Netanyahu hükümetinin tartışmalı "yargı reformu"

Netanyahu'nun yargı düzenlemesini askıya alacağına yönelik haberler, koalisyon hükümetinde çatlağa neden olmuştu. İsrail basını, Ben-Gvir’in, yargı düzenlemesinin durdurulması halinde istifa edeceğini ve "koalisyon hükümetini devirme" tehdidinde bulunduğunu aktarmıştı.

Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören bir "yargı reformu" planladıklarını duyurmuştu.

Ülke genelinde 13 haftadır on binlerce İsrailli hükümetin yargı düzenlemesine karşı kitlesel protestolar gerçekleştiriyor.